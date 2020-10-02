Завод Коломойского сократил производство на 27% из-за падения спроса

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского, в январе-августе текущего года сократил выпуск продукции на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 371,23 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили изданию в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в пятницу, за восемь месяцев-2020 НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 26,1% - до 346,07 тыс. тонн, ферромарганца и других ферросплавов - на 39,4%, до 25,16 тыс. тонн.

В августе завод произвел 35,34 тыс. тонн ферросплавов, в июле - 52,43 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что НЗФ запланировал в августе снижение объемов выпуска продукции на 33,4% по сравнению с июлем – до 35 тыс. тонн из-за отсутствия сбыта. Отмечалось, что уровень отгрузки товарных ферросплавов за июль более чем вдвое ниже уровня производства.

Поэтому были остановлены четыре печных агрегата, в работе на начало августа находились восемь печей.

Руководство завода сообщало, что часть штата будет переведена в режим простоя с сохранением зарплаты, а о сокращении речи не идет.

НЗФ в 2019 году сократил выпуск продукции на 8,3% по сравнению с 2018 годом - до 723,60 тыс. тонн. При этом завод снизил выпуск силикомарганца на 10,4% - до 659,47 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - на 8,3%, до 43,46 тыс. тонн. Кроме того, увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% - до 20,67 тыс. тонн.