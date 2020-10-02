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Коболев заявил, что заболел COVID-19

Пятница, 2 октября 2020, 14:11
 

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что заболел COVID-19, на время его самоизоляции его обязанности будет выполнять первый заместитель главы правления Сергей Перелома.

Об этом Коболев написал в Facebook.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и компания, и я лично.

Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не упущу, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать - менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал. На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Сергей Перелома", - отметил Коболев.

"Вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал.
Носите маски, мойте руки, держите дистанцию​​", - добавил он.

Экономическая правда

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Коболев Нафтогаз коронавирус

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