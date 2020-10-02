Программу компенсации стоимости оросительной техники оставят и расширят на 2021 год - Минэкономики

Министерство экономики продолжит и расширит программу частичной компенсации (до 25%) стоимости оросительной техники для аграриев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта программа будет сохранена и в следующем году.

Кроме того, планируется ввести новые качественные программы в области орошения:

частичная компенсация стоимости капитальных инвестиций в объекты оросительной инфраструктуры и дренажа;

льготное кредитование для строительства оросительных объектов и восстановление дренажных систем;

предоставление государственных портфельных гарантий субъектам, не имеющих надлежащего обеспечения.

"Вопрос орошения всегда был важным для Украины, однако, в последнее время в связи со сложными погодными условиями - засухой, эта тема особенно актуализировалась.

Чтобы выровнять ситуацию и поддержать аграриев необходимо привлечь должное финансирование, особенно в оросительную инфраструктуру и технику, и ввести действенные механизмы государственной поддержки. Сейчас это является приоритетной задачей правительства", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Экономическая правда