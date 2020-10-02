Фондовые индексы падают на фоне новости проо COVID у Трампа

На фоне новости об обнаружении у президента США Трампа и его жены коронавируса фондовые индексы США сокращаются на премаркете, а европейские фондовые индексы открылись падением.

Об этом сообщает "Украинский капитал" со ссылкой на данные торгов.

"Новость о коронавирусе у Трампа подогревает неопределенность относительно президентских выборов, которые должны состояться 3 ноября. Изоляция и болезнь Трампа как минимум на несколько недель разрушили предвыборный график президента и повлияли на мировые рынки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:30 по Киеву на премаркете американский промышленный индекс Dow Jones потерял почти 350 пунктов (-1,29%), индекс S&P500 - почти 50 пунктов (-1,32%), а Nasdaq потерял более 230 пунктов (-2,03%).

При этом, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял 65 пунктов (-1,06%).

"Главный фондовый индекс ЕС Euro Stoxx 50 потерял 26 пунктов (-0,83%), а главный биржевой индекс Германии DAX потерял более 130 пунктов (-1,02%)", - добавляет издание.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Кандидаты в президенты США должны были дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны бы участвовать кандидаты в вице-президенты. Президентские дебаты были запланированы так: 29 сентября – в Кливленде, штат Огайо; 15 октября – в Майами, штат Флорида; 22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси. Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

После первого раунда дебатов Трампа и Байдена комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов кандидатов в президенты.