Львовский завод до конца года отремонтирует 6 локомотивов для УЗ
Пятница, 2 октября 2020, 12:21
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что до конца года Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует 6 локомотивов.
Об этом он сообщил в Telegram-канале во время командировки во Львов.
"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - написал Жмак.
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Экономическая правда
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