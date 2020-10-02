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Львовский завод до конца года отремонтирует 6 локомотивов для УЗ

Пятница, 2 октября 2020, 12:21
 

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что до конца года Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует 6 локомотивов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале во время командировки во Львов.

"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - написал Жмак.

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Экономическая правда

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Укрзализныця Львов

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