Львовский завод до конца года отремонтирует 6 локомотивов для УЗ

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что до конца года Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует 6 локомотивов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале во время командировки во Львов.

"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - написал Жмак.

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Экономическая правда