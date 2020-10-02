"Укроборонпром" представил Урускому концепцию трансформации в 7 холдингов

"Укроборонпром" 1 октября представил вице-премьер-министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому комплексную стратегию трансформации и развития концерна до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Документ описывает процесс трансформации государственного концерна в семь отраслевых холдингов и принципы их формирования, а также целевую модель новой оборонной холдинговой компании с функциями финансового и корпоративного центра по управлению отраслевыми объединениями.

Концепцию трансформации, согласно уставу компании, должен утвердить наблюдательный совет концерна, после чего она будет передана на рассмотрение и окончательное утверждение Кабинета министров", - говорится в сообщении.

"В основе стратегии лежит глубинный анализ финансово-экономического, технического и управленческого состояния предприятий концерна, продуктового портфеля Укроборонпрома и экспортных рынков.

Предложенная концепция также учитывает все комментарии и предложения вице-премьер-министра Олега Уруского, которые команда концерна получила во время презентаций будущих отраслевых холдингов, продолжавшихся в течение июля-сентября текущего года", - добавили в концерне.

В соответствии с планом преобразований "Укроборонпрома", 60 предприятий концерна будут реорганизованы в 7 отраслевых холдингов: "авиаремонт", "бронетехника", "высокоточное вооружение", "боеприпасы и специальная химия", "радарные системы", "морские системы", "спецэкспорт ".

Остальные предприятия будет переданы в управление другим органам, в частности, в Фонд государственного имущества Украины.

Также, в состав будущего оборонного холдинга предлагают не включать некоторые авиастроительные предприятия концерна, которые должны отойти к самостоятельным объединениям в аэрокосмической отрасли.

Ряд предприятий, включая концерны, в процессе трансформации предлагают ликвидировать.

"Конечный перечень предприятий, подлежащих реорганизации, должен быть утвержден наблюдательным советом Укроборонпрома и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

После этого обновленную стратегию преобразований представят комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и широкой общественности", - говорится в сообщении.

Экономическая правда