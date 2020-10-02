В УЗ рассказали, какие детали чаще всего воруют на железной дороге
Департамент вагонного хозяйства "Укрзализныци" заявил, что чаще всего злоумышленники похищают детали и узлы тормозного оборудования вагонов, авторежимы, авторегуляторы и затяжки горизонтальных рычагов.
Об этом сообщает медиацентр УЗ "Магистраль".
"Хищение этих деталей непосредственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов и может привести к тяжелым последствиям - авариям с человеческими жертвами", - заявили в УЗ.
Подчеркивается, что наихудшая ситуация - с сохранением вагонов собственности железнодорожных компаний других стран, поскольку на них не устанавливаются устройства защиты от краж, применяемых на подвижном составе инвентарного и собственного парка Украины.
Напомним:
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц "Укрзализныци" на закупке некачественных элментов для путей, ущерб оценивается в 11,8 млн грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua