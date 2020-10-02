В Сиэтле заставили Uber и Lyft платить водителям минимальную почасовую ставку

В Сиэтле, штат Вашингтон, с 2021 года компании Uber и Lyft будут платить водителям не менее 16,39 долларов в час - минимальный уровень оплаты труда, установленный в городе для компаний со штатом более 500 человек.

Об этом сообщает издание Хмарочос со ссылкой на Еngadget.

В 2018 году подобный закон приняли в Нью-Йорке. По новым правилам, водителям еще будут доплачивать 0,56 долларов за минуту при перевозке пассажира в дополнение к тарифу за милю (1,6 километра), предусмотренном для покрытия расходов.

Новые правила помогут компенсировать искусственно заниженные ставки оплаты, на которых зарабатывают сервисы.

Также закон предусматривает, что Uber и Lyft должны оставлять чаевые водителям и не включать их в минимальную заработную плату. Они также должны возмещать водителям расходы на маски и другие средства защиты в период эпидемии коронавируса.

В Uber предостерегают, что этот шаг может не привести к ожидаемым результатам.

В качестве примера они привели Нью-Йорк, где введение зарплатного минимума привело к росту стоимости проезда на такси, сокращению числа водителей и ужесточения условий их труда, пишет GeekWire.

Напоминаем:

В Калифорнии, США, компания Uber отказалась признавать своих водителей сотрудниками, несмотря на принятый в штате новый закон.

Поэтому Uber и Lyft временно прекратили работу после решения Верховного суда Сан-Франциско, обязывающее эти компании признать водителей работниками.

Uber и Lyft работают по бизнес-моделью, классифицирует водителей в качестве независимых подрядчиков, а не сотрудников. Суд считает иначе - поскольку бизнес этих компаний базируется на труде водителей, а компании, со своей стороны, осуществляют контроль за выполнением работы.

Недавно сервис Uber выиграл апелляцию в суде, получив решение о том, что компания может продолжить работу в Лондоне.