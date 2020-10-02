НБУ начал совместный проект с центробанками Польши и Литвы на 1 миллион евро

Национальный банк Украина 1 октября начал совместный проект с Нацбанком Польши и Банком Литвы - проект Twinning "Усиление институциональной и регуляторной способности Национального банка Украины с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что проект финансируется средствами ЕС, финансирование составляет 1 млн евро. Проект продлится 21 месяц.

"Центральные банки Польши и Литвы оказывать поддержку Национальному банку Украины по ряду направлений.

В частности по таким:

развитие подходов к банковскому надзору в рамках SREP (процесс надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process);

внедрение системы мгновенных платежей;

совершенствование стратегического планирования и управления процессами в центральном банке;

усовершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка.

"Twinning - это инструмент институционального развития Европейского Союза. Суть заключается в сотрудничестве и обмене опытом между государственными органами Украины и аналогичными институтами государств-членов ЕС. Тематика проектов - государственное управление и приближение национального законодательства к стандартам ЕС.

Национальный банк Украины уже привлекался к проекту Twinning. В 2009-2011 годах был успешно реализован проект "Усиление потенциала Национального банка Украины через приближение к стандартам ЕС относительно деятельности центральных банков", - говорится в сообщении.

Экономическая правда