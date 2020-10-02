Коболев допускает заполнение хранилищ газа Украины в октябре на 100%

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24" передает Интерфакс-Украина.

"Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень-очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%", - сказал он в четверг вечером.

По его словам, такой уровень заполнения ПХГ страны во многом обеспечили частные трейдеры.

Глава "Нафтогаза" считает, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения.

Напомним:

Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Молдова закачает в подземные хранилищи Украины около 100 млн. кубометрова газа для хранения.