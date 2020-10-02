Молдова будет хранить запасы газа в Украине

Молдова закачает в подземные хранилищи Украины около 100 млн. кубометрова газа для хранения.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн м3 газа.

Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать ещё летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину", - пишет он.

Макогон подчеркивает, что такой запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа.

Как сообщают в "Молдовагаз", компания начала закачку на хранение природного газа в Украине по Трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа для складирования в подземных хранилищах, чтобы использовать его в холодное время года.

По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года.

Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова варьируется в пределах 1 миллиарда кубометров в год.