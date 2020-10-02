Компании, которые "забанили" на тендерах за сговор, благодаря суду выиграли на публичных закупках еще полмиллиарда

ООО "Хозхимсервис" и ООО "Леман-Бетон", между которыми Антимонопольный комитет установил заговор и запретил участие в тендерах, остановили в суде решение и "взяли" тендеров почти на 474,2 миллиона гривен, в том числе на объектах "Большого строительства" .

Об этом сообщают Наші Грощі со ссылкой на "Лигу антитраста"

4 мая отделение АМКУ Донецкой области установило нарушение этих фирм на тендере "Полтавагаздобыча" - компании сговорились между собой и не конкурировали, в результате чего государственный контракт на общую сумму 70 млн грн. получила фирма "Хозхимсервис".

Среди доказательств сговора АМКУ отметил, что компании имели основателей и работников являющимися родственниками, осуществляли деятельность по одному адресу и с одних IP адресов, оказывали друг другу беспроцентную финансовую помощь и тому подобное.

На нарушителей наложили штрафы на 680 тыс грн, и запретили участвовать в публичных закупках до 2023 года.

Однако, в течение этого срока компании продолжали выигрывать тендеры, в том числе объявлены в рамках программы "Большая стройка".

В частности, 29 сентября Броварской горсовет заказал ООО "Хозхимсервис" строительство общеобразовательной школы I степени по ул. Петлюры Симона (Черняховского), 17-б в г.. Бровары на 238,28 млн грн.

Ранее Донецкая ОГА заключила с "Хозхимсервис" два соглашения по строительству мостов: 26 августа - на реконструкцию моста через реку Кривой Торец пгт. Щербиновка м. Торецкое на 12,9 млн грн., 25 мая - капремонт объекта "Мост на км 1+654 автодороги С050116 Софиевка - Новополтавка на 10,35 млн грн.

Всего после принятия решения АМКУ о заговоре ООО "Хозхимсервис" победило в процедурах на общую сумму более 460 млн грн .; ООО "Леман-Бетон" - на 14,24 млн.грн.

Как пишет "Лига антитраста", если тендерах на общую сумму 145,41 млн грн. заказчики просто неправомерно допускали "Хозхимсервис" к закупке, то в тендерах на общую сумму 328,83 млн грн. компании смогли принять участие благодаря постановлению судьи Хозяйственного суда Киева Мандрыченко А.В. от 14.07.2020 года об обеспечении иска путем приостановления действия решения АМКУ о заговоре.

На указанное определение Донецкое областное ТВ АМКУ подало апелляционную жалобу и Северный апелляционный хозяйственный суд принял ее к рассмотрению.

Всего "Леман-Бетон" вместе с "Хозхимсервис" разыграли 70 на общую сумму 402,83 млн грн.

Столичным "Хозхимсервисом" во главе с Марком Олеговичем Кизименко владеет его мать Алла Кизименко, которая прописана в контролируемом украинской властью г. Лиман Донецкой области.

Муж Аллы Кизименко Олег Кизименко когд-то возглавлял Управление капстроительства Донецкой ОГА, а с 2012 г.. был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После аннексии Крыма Россией Кизименко-старший остался на той же должности при так называемом губернаторе Сергее Меняйло, а в 2015 году был уволен.

В сентябре 2018 Олег Кизименко был арестован в Херсоне по подозрению в государственной измене, а в декабре 2018 - осужден на пять лет условно за сепаратизм.

Основателем и руководителем "Леман-Бетона" с Лимана Донецкой обл. является прописанный в оккупированном Донецке Артем Сушков. Он также возглавляет лиманское ОСМД "Славянская 7", чьим учредителем является Давид Олегович Кизименко, еще один сын владелицы ООО "Хозхимсервис" Аллы Кизименко. Кроме того, в свое время на собрании участников "Леман-Бетона" присутствовала Наталья Кизименко.