Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 грн (на 19 октября - 33,30 гривни).
Напоминаем:
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.
19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
19 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Экономическая правда
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