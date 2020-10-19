Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 грн (на 19 октября - 33,30 гривни).

Напоминаем:

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

19 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Экономическая правда