Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Понедельник, 19 октября 2020, 19:40
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 грн (на 19 октября - 33,30 гривни).

Напоминаем:

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

19 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции к доллару 19 октября 2020, 17:30
Курс гривни к доллару колеблется около годовых минимумов 19 октября 2020, 09:00
Официальный курс: гривня немного ослабла 16 октября 2020, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!