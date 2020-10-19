Компания-разработчик World of Tanks перевезла из Минска в Киев 300 сотрудников – СМИ

Компания Wargaming - разработчик популярной игры World of Tanks - перевезла из Минска в киевский офис около 200-300 сотрудников.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники, официально в компании изданию не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями", - говорится в сообщении.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 сотрудников.

Как сообщает Настоящее время, компания ранее рассматривала варианты релокации работников в Киев, Санкт-Петербург, Никосию.

У Wargaming есть киевская студия, в которой работает около 400 человек. Офис киевского филиала компании расположен в центре города на Подоле.

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