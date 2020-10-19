Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции к доллару
19 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,37 - 28,39 гривни;
Евро - 33,43 - 33,45 гривнт.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,27 - 28,46 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,40 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,42 гривни, евро - 33,19 - 33,28 гривни.
Напоминаем:
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.
19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Экономическая правда
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