Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции к доллару

19 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,37 - 28,39 гривни;

Евро - 33,43 - 33,45 гривнт.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,27 - 28,46 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,40 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,42 гривни, евро - 33,19 - 33,28 гривни.

Напоминаем:

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Экономическая правда