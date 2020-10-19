Датский производитель мебели инвестирует 11 миллионов евро в завод в Ровенской области

Датский производитель мягкой мебели Hjort Knudsen планирует создать филиал в Ровенской области, построив большое деревообрабатывающее предприятие - для этого инвестор планирует вложить 11 млн евро и создать 1000 рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Отмечается, что филиал станет подразделением Общества "Объединенная мода Украины": в него входят аналогичные предприятия, работающие во Львове, Почаеве, Великих Мостах и ​​Бродах. Предприятия производят дизайнерскую мебель, среди которой - диваны, кресла и т.д.

"Инвестор планирует построить большой производственный объект на площадях в 40 тісяч квадратных метров. В планах - создать производство замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

"Наша компания - это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, на которых работают 1300 работников.

Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начала работ на Ровенщине", - заявил директор ООО "Объединенная мода Украины" Лаурсен Стин Левринг.

В ОГА отметили, что подготовка к старту этого инвестиционного проекта длилась около года.