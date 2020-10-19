В июле экспорт украинской готовой и консервированной рыбы увеличился на 11%

По данным Госстата, Украина в течение июля 2020 года поставила на внешние рынки 346 тонн готовой и консервированной рыбы на 674,4 тыс долларов - в денежном измирении это на 67,4 тыс долларов (11%) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Госрыбагентство, передает Правительственный портал.

Отмечается, что крупнейшими покупателями готовой и консервированной рыбы стали Молдова (150 тонн в 231,4 тыс. долларов), США (41 тонна на 137,2 тыс. долларов) и Азербайджан (66 тонн на 97,7 тыс. долл.).

На долю этих стран приходится 69% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы. Также значительные поставки осуществлены в Латвию, Грузию, Германию и Казахстан.

В разрезе товарных позиций за июль текущего года больше всего экспортировали такой готовой или консервированной рыбы (в абсолютном выражении):

сардин, сардинеллы, кильки или шпрот - 236 тонн на 277,9 тыс. долл.

сельдей - 28 тонн на 100 тыс. долл.

скумбрии - 7,3 тонны на 17,9 тыс. долл.

анчоусов - 5,4 тонны на 57,5 ​​тыс. долл.

В течение января-августа 2020 года в Украине произведено 1 326,3 тонны рыбы соленой (кроме сельди). Это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда