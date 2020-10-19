Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании с "Aa2" до "Aa3".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного".

Понижение рейтинга Великобритании обусловлено тремя основными факторами, отмечают в Moody's.

"Во-первых, экономический потенциал страны уменьшился с того момента, как мы понизили рейтинг до "Aa2" в сентябре 2017 года. Темпы роста экономики были гораздо более слабыми, чем ожидалось, и, вероятно, останутся такими в будущем. Негативную долгосрочную структурную динамику усилило решение Великобритании выйти из Евросоюза, а в дальнейшем - неспособность страны заключить торговое соглашение, которое позволило бы в значительной степени сохранить преимущества, ранее имевшиеся у страны за счет членства в ЕС", - говорится в пресс-релизе.

"Дополнительное давление, вероятно, окажут последствия пандемии коронавируса, которая серьезно сказалась на британской экономике", - считают в агентстве.

Во-вторых, бюджетные показатели Великобритании ухудшились, отмечают в Moody's.

Госдолг, который был высоким еще до кризиса, вырос в результате пандемии, и эксперты агентства считают маловероятным, что власти страны смогут существенно улучшить бюджетные показатели в ближайшие годы, с учетом низких темпов экономического роста и потенциальных политических препятствий для этого.

"Третий фактор связан с ослаблением британских институтов и системы управления за последние годы. Качество законодательных и исполнительных институтов страны, хотя и остается высоким, снизилось за последние годы. Реализация политики, особенно бюджетной, стала менее предсказуемой и эффективной", - говорится в пресс-релизе.

"Комбинация низкого потенциала роста и высокого госдолга в сложной политической среде создаст дополнительные препятствия для решения экономических, бюджетных и социальных проблем в будущем", - отмечают эксперты Moody's.