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Экономика Еврозоны сократится не на 5%, а на 8-12% – Лагард

Понедельник, 19 октября 2020, 10:45
 

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые сейчас внедряются в странах Европы, придадут неопределенности для предприятий и домохозяйств.

Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения в повседневной жизни в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения внедрения облегченной фискальной и монетарной политики, заявила Лагард.

"Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо", - добавила она.

Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, заявила Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом.

Она отметила, что "мягкий" сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "уже устарел".

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финансовый кризис еврозона ЕС карантин

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