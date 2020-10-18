Корбан про Коломойського: Он очень плохой менеджер
Воскресенье, 18 октября 2020, 17:16
Глава общественного совета при городском совете Днепра Геннадий Корбан заявил, что его бывший партнер по партии УКРОП Игорь Коломойский является плохим менеджером.
Об этом он заявил в интервью Бабелю.
Он отметил, что в отличии от Ахметова, который "покупает менеджмент, хорошо платит, они несут ответственность" - у Коломойского — все управляющие "являются как бы его внутренними партнерами".
По его словам, Коломойский "с них что-то вычитает, а у них и так ничего нет — только виртуальные доли, которые нельзя пощупать".
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