Долг ГП "Гарантированный покупатель" составил более 30 миллиардов

По состоянию на 16 октября покупатель электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен производителям из возобновляемых источников 23,14 млрд, а за электроэнергию для нужд населения 6,9 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя".

Долг за электроэнергию для нужд населения у госпредприятие перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго".

Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которое обязано покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.