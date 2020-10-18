Долг ГП "Гарантированный покупатель" составил более 30 миллиардов
Воскресенье, 18 октября 2020, 16:30
Долг ГП "Гарантированный покупатель" составил более 30 миллиардов
По состоянию на 16 октября покупатель электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен производителям из возобновляемых источников 23,14 млрд, а за электроэнергию для нужд населения 6,9 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя".
Долг за электроэнергию для нужд населения у госпредприятие перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго".
Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которое обязано покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.
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