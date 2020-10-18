Пищепром составляют почти 20% всего производства

Украинские продукты пищевой промышленности составляют почти 20% всего производства.

Об этом говорится на странице Кабинета Министров в Фейсбуке.

"Пищевая промышленность - это залог нашей продовольственной безопасности. Она включает свыше 40 различных отраслей, а это почти 20% всего производства Украины", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркивают, что несмотря на традиционность пищевой промышленности для Украины, она постоянно развивается, предприниматели постоянно повышают стандарты и внедряют инновационные технологии, привлекают инвестиции.