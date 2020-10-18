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Глава НБУ: Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым

Воскресенье, 18 октября 2020, 11:15
 

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19.

 Об этом он заявил в публикации для американского аналитического центра Atlantic Council, передает Укринформ.

По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций.  

Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.

"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже есть далеким воспоминанием", - отметил Шевченко.

Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".

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НБУ

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