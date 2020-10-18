Глава НБУ: Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19.
Об этом он заявил в публикации для американского аналитического центра Atlantic Council, передает Укринформ.
По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций.
Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.
"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже есть далеким воспоминанием", - отметил Шевченко.
Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".
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