В Запорожье заработает новый терминал аэропорта

Новый терминал аэропорта Запорожья начнет принимать рейсы с понедельника 19 октября.

Об этом сообщил мэр Владимир Буряк.

"Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней будет принимать международные", - написал он на facebook.

Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час.

Напоминаем:

Строительство терминала аэропорта Запорожья было завершено еще весной, но с тех пор новое здание не принимало рейсы, поскольку не было сертификата для работы терминала.