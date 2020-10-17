В Запорожье заработает новый терминал аэропорта
Суббота, 17 октября 2020, 16:56
Новый терминал аэропорта Запорожья начнет принимать рейсы с понедельника 19 октября.
Об этом сообщил мэр Владимир Буряк.
"Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней будет принимать международные", - написал он на facebook.
Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час.
Напоминаем:
Строительство терминала аэропорта Запорожья было завершено еще весной, но с тех пор новое здание не принимало рейсы, поскольку не было сертификата для работы терминала.
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