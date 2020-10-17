Завод "Паллада" построит плавучий причал для ВМС Украины

Вопрос на 500 миллионов: как государство планирует остановить тайное списания денег со смартфонов украинцев Власти хотят эффективнее защищать абонентов мобильных операторов от несанкционированного подключения контент-услуг. ЭП ознакомилась с предложенными изменениями и выслушала операторов. (укр)

Бизнесмен Игорь Тынный: Фирташ не такой, как Коломойский. Он что-то строил Об олигархах-циниках и олигархах-созидателях, ответственности Зеленского за урезание "зеленых" тарифов, бизнесе с семьей Левочкиных, а также о том, кто "гоняет" Тынного и хочет его наказать.