Завод "Паллада" построит плавучий причал для ВМС Украины
Суббота, 17 октября 2020, 15:20
Херсонский завод "Паллада", заключил контракт с Министерством обороны на строительство и поставку плавучего причала для нужд ВМС ВС Украины.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, пишет ЦТС.
Контракт подписан на сумму 23,5 млн грн.
"Это событие является чрезвычайно важным для завода "Паллада", который на протяжении многих лет не получал госзаказов", - отметил Гусев.
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