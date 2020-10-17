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Украина обеспечивает продовольствием 150 миллионов человек

Суббота, 17 октября 2020, 11:45
 

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 миллионов людей во всем мире.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.

По его словам, Украина может помочь в решении проблемы голода в мире.  Для этого стране нужна интеграция мировых технологий в производство и привлечения инвестиций.

Он также отметил, что в условиях карантина во всем мире Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".

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продовольствие

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