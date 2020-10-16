Зеленский: Мы заинтересованы в совместном с Турцией производстве беспилотников

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников.

Об этом он заявил в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает Офис президента.

"Украинская оборонная промышленность по праву славится своими традициями и надежностью. Мы хорошо знаем, что такое современная война. Поэтому, имея такую ​​базу, абсолютно логично для нас - Украины и Турции - объединять усилия.

Например, турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве. Здесь нечего особо объяснять, все просто. Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия - естественный шаг", - сказал Зеленский.

"Что касается самолетов "Антонов", то нам, безусловно, приятен интерес к этому предприятию. И так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень много сделать вместе", - добавил он.

По словам президента, Украина также рассчитывает на сотрудничество с Турцией в оборонной промышленности.

"Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет" ... Потенциал для сотрудничества огромный", - отметил Зеленский.

Экономическая правда