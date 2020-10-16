Бизнес может не выдержать второй волны жесткого локдауна – ЕБА
У бизнеса сейчас существуют опасения относительно возможного повторного введения жестких ограничительных мер.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.
"Безусловно, сохранение здоровья граждан - главный приоритет в нынешней ситуации. И сейчас в стране принимаются ограничительные меры, чтобы его достичь.
Однако уже сегодня очевидно, что следует принимать взвешенные и конструктивные шаги - чтобы и экономика продолжала работать", - подчеркнули в Ассоциации.
"Большое количество бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауна. Однако, повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" еще сильнее. И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса - это вопрос выживания.
Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будет введены. Ведь вторая остановка экономики не принесет качественных последствий для страны, а, скорее, ухудшит и так кризисные явления", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
По словам организации, следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья.
"Кроме того, вводя определенные правила и ограничения, стоит прилагать усилия и к качественному контролю за их соблюдением, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако, они так и не принесут ожидаемых последствий. А, к сожалению, контроль за выполнением правил в нашей стране действительно является вопросом", - добавили в ЕБА.
Бизнес призвал избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.
Также меняется правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях:
- В "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в количестве не более 50 человек;
- В "желтой зоне" - не более 30 человек;
- В "оранжевой" зоне - не более 20 человек.
При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.
Экономическая правда
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