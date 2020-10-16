Официальный курс: гривня немного ослабла
Пятница, 16 октября 2020, 19:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,30 грн (на 16 октября - 33,18 гривни).
Напомним:
16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.
Экономическая правда
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