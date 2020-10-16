Арестованные птицефабрики Бахматюка выкупили связанные с ним фирмы - Наші Гроші

Победителями аукционов по продаже двух арестованных птицефабрик Олега Бахматюка стали ООО "КУА" Евротранс-Инвест" и ООО "ФК "Фингарант", связанные с бывшим владельцем.

Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на данные обнародованные на сайте ГП "СЕТАМ".

"Евротранс-Инвест" выиграло аукцион на единый имущественный комплекс птицефабрики "Киевская" по пр.Броварський, 99. Стартовая цена составляла 126 млн грн. Фирма закончила торговаться на отметке 180 млн грн, но у одного из конкурентов была выше особая ставка (участники аукциона делают их к торгам и они до конца остаются закрытыми для конкурентов).

Поэтому сыграла особая ставка "Евротранс-инвеста" в размере 690 млн грн.

Основным владельцем "КУА" Евротранс-Инвест "является кипрская компания "М.С. Европа Транс Холдингз Лимитед" Мариоса Лазароу. Эта же кипрская фирма ранее была соучредителем ООО "Европа-транс ЛТД" (Ивано-Франковск), другим соучредителем которого было "Укрлендфарминг плс".

В 2019 году "М.С. Еurора Тrаns Ноldиngs Lимитеd" вышла из состава учредителей "Европы-транс лтд", единственным бенефициаром которой официально стал Олег Бахматюк.

А "М.С. Еurора "выступила истцом по судебным делам между Национальным банком и банком "Финансовая инициатива" Бахматюка.

ФК "Фингарант" выиграло аукцион на имущественный комплекс птицефабрики в селе Пуховка Броварского района. Здесь стартовая цена составляла всего 4,97 млн грн, и активные торги завершились на уровне 5,07 млн грн. После этого заиграли особые ставки участников и победителем с 300 млн грн стала компания "Фингарант".

Директором ФК "Фингарант" является Ивано-Франковский адвокат Андрей Сочавский. Эта компания ранее участвовала в судебных спорах с участием "Укрлендфарминг" и банка "Финансовая инициатива".

А сам Сочавский в них фигурировал как Уполномоченное лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в банке "Финансовая инициатива". Формально бенефициаром "Фингаранта" является кипрская компания "Меррихиллс трейдинг лимитед" Евдокии Теочариду.

Теперь у победителей есть 10 дней, чтобы заплатить всю сумму за объекты. В противном случае, они потеряют гарантийные взносы (взнос за птицефабрику в Киеве составляет 6,30 млн грн, по фабрику в Пуховке - 0,25 млн грн.). А право на покупку имущества перейдет к следующему участнику торгов.

Кто эти следующие участники - неизвестно, поскольку "СЕТАМ" в отличие от "Прозорро.Продажи" не раскрывает данные об участниках торгов, а лишь указывает названия победителей.

Если эти конкуренты также откажутся от своих ставок, то тогда сыграют обычные ставки "Евротранс-инвеста" 180 млн грн и "Фингаранта" 5 млн грн.

И тогда они отдадут государству вышеуказанные "штрафные" взносы на общую сумму 6,55 млн грн., но заплатят за сами фабрики только 185 млн грн., а не 900 млн грн. как заплатили бы по особым ставкам.

Напоминаем:

В января 2020 года Национальный банк начал процедуру взыскания залогового имущества с подконтрольной Олегу Бахматюку "Киевской птицефабрики", чтобы погасить долг банку Бахматюка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн.

Общая задолженность двух банков Бахматюка "Финансовая инициатива" и VAB Банка составляет 10,6 млрд грн.

Он предлагает реструктуризировать этот долг и выплатить Фонду гарантирования вкладов и Нацбанка 8 млрд грн в течение пяти лет.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых по делу VAB Банка. Им инкриминируют заговор и завладение 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.

НАБУ объявило о подозрении бизнесмену Бахматюку, выданного VAB Банка в 2014 году. Бахматюка объявили в розыск и в мае Высший антикоррупционный суд заочно отправил его под стражу.

13 октября УП сообщила, что в Офисе генерального прокурора с июня не направляют в Австрию запрос на экстрадицию Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита.

По информации источников УП в правоохранительных органах, подчиненные генпрокурорки Ирины Венедиктовой требуют доказать законность розыска олигарха.