Аудиторы KPMG подготовят к приватизации бывший завод "Большевик"

Фирма KPMG Ukraine победила в конкурсе по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее - "Завод "Большевик"), приватизацию бывшего завода "Большевик" планируют провести в 2021 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

"Победителем стала компания "КПМГ Украина". Всего было три заявки. КПМГ выиграла, так как набрала наибольшее количество баллов. Договор с КПМГ уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином", - заявили в Фонде госимущества.

Конкурс по отбору советника по приватизации был объявлен в августе текущего года.

Завод, который находится в госсобственности, сейчас в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической и сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В январе-июне 2020 года предприятие получило почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый доход вырос на 21,8% - до 59,43 млн грн.