Банк "Хрещатик": Суд отменил решение НБУ о ликвидации, но не вернул банку лицензию

Шестой апелляционный админсуд Киева отменил постановление НБУ о признании банка "Хрещатик" неплатежеспособным и его лицензии, на основании "антиколомойського" закона суд закрыл производство относительно исковых требований о возврате банку лицензии.

Об этом говорится в постановлении суда от 13 октября.

Отмечается, что суд отменил решение Окружного админсуда Киева от 23 марта 2020 года и частично удовлетворил иск ООО "Укрфинком" (экс-акционер банка Крещатик).

В то же время на основании "антиколомойского" закона суд закрыл производство по части исковых требований о возврате банку банковской лицензии, а также об отмене записи в госреестре о прекращении банка как юрлица в результате ликвидации.

Напоминаем:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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Экономическая правда