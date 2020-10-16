"Центрэнерго" за 9 месяцев сократило чистый убыток в 9 раз

Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1 млрд 324,517 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчетность компании.

Сообщается, что в третьем квартале она получила чистую прибыль 330,035 млн грн против 290,734 млн грн чистого убытка в июле-сентябре 2019-го.

Чистый доход "Центрэнерго" за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) – до 14 млрд 929,164 млн грн, валовая прибыль составила 202,443 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2019 году получило чистый убыток 1 млрд 979,54 млн грн против 499,127 млн грн чистой прибыли в 2018-м. Чистый доход генкомпании в 2019 году увеличился на 4,3% (на 624,43 млн грн) – до 15 млрд 133,26 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.