Rozetka запускает франшизу: как это будет работать 

Интернет-магазин Rozetka запускает свою франшизу, которая будет распространяться на точки выдачи заказов, сделанных на маркетплейсе.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на сооснователя консалтингового агентства по созданию франшиз "Франч" Роман Кириловича.

Сообщается, что на первом этапе Rozetka планирует открыть небольшое количество франчайзинговых точек выдачи, чтобы протестировать формат.

Rozetka приводит следующие условия франшизы:

Вложения — от 688 000 грн.

Чистая прибыль — от 35 000 грн на месяц

Срок окупаемости — от 15 месяцев

Сейчас Rozetka ищет партнеров в более чем 20 городах Украины.

Интернет-магазин берет на себя логистику по доставке товаров к вашей точке, обучение новых сотрудников, и предоставляет доступ к программному комплексу Octopus, который используется в самой "Розетке".

Сотрудничество между Rozetka и франшизными точками выдачи будет выглядеть следующим образом:

Клиент оформляет заказ на Rozetka;

Rozetka обрабатывает и подтверждает заказ;

На складе Rozetka формируют заказ и отправляют на вашу точку;

Вы принимаете заказ и перемещаете его на свой склад;

Вы выдаете заказ клиенту и получаете вознаграждение.

Как сообщил Кирилович, франчайзинговые точки выдачи не будут заниматься выдачей крупногабаритных товаров, таких как скутеры, холодильники или 100-дюймовые телевизоры. Объем и вес выдаваемых товаров будет ограничен.

Основными товарами, которые будут распространяться через такие точки, станет электроника, бытовая химия, одежда и прочие небольшие товары, пользующиеся самым большим спросом.

Новые точки выдачи будут значительно меньше, чем фирменные от "Розетки". Но каждая из них, кроме склада, будет оборудована примерочной, чтобы покупая одежду клиент мог ее одеть и принять решение о покупке.

По словам Кириловича, основатель "Розетки", Владислав Чечеткин считает, что емкость рынка позволит Rozetka открыть 1000 точек выдачи, хотя сам Кирилович надеется на еще больший успех.