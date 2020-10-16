Госспецсвязи будет сотрудничать с "Хуавей Украина" в вопросах кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" для сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией "Хуавей" для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязи глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации.

Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", ? отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, которого цитирует пресс-служба.

По мнению подписантов, меморандум также открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

"Мы уверены, что через взаимодействие государства и частного сектора можно построить эффективную систему киберзащиты в Украине", ? отметил директор "Хуавей Украина" Ма Ци.