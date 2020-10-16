Минцифра: все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия" 

В Министерстве цифровой трансформации ожидают, что скоро все аэропорты Украины будут принимать паспорта в мобильном приложении "Дия".

Об этом сообщил первый замминистра ведомства Алексей Выскуб, передает Интерфакс-Украина.

"Мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов активно принимают "Дию". Это и "Борисполь", и "Жуляны" и Харьковский аэропорт, Львовский аэропорт. Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска.

У нас пока там "Дия" не принимается, но мы продолжаем эту работу. Ждите отдельных сообщений, и скоро все аэропорты будут точно работать с мобильным приложением", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.