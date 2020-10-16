Курс валют на 16 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Пятница, 16 октября 2020, 11:12
16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,36 - 28,37 гривни;
Евро - 33,22 - 33,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 - 28,43 гривни. Евро покупают по 32,91 гривни, продают по 33,32 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,38 гривни, евро - 33,02 - 33,21 гривни.
Экономическая правда
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