В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пятница, 16 октября 2020, 10:30
В работе соцсети Twitter в ночь на пятницу, 16 октября, произошел глобальный сбой.
Источник: сервис Downdetector
Детали: о проблемах в работе сервиса сообщили жители США, Японии, Испании. Последствия сбоя почувствовала на себе и "Украинская правда", мы несколько часов не имели возможности публиковать новые публикации.
В других странах пользователи столкнулись с такими же проблемами.
Что было раньше: в работе соцсети Телеграмм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии. Тогда причиной сбоя в работе приложения была неисправность аппаратного обеспечения.
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