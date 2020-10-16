Скандальный застройщик Войцеховский скрывается в Польше

Основатель группы компаний "Укогруп" Анатолий Войцеховский, который с 2005 года построил более 40 незаконных домов в Киеве, скрывается от Национальной полиции Украины в Польше.

Об этом свидетельствует постановление суда, передает издание "Наші гроші".

Следственный судья Печерского райсуда г. Киева отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Войцеховского.

21 мая 2020 года следствие направило Войцеховскому сообщение о подозрении в присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Он вызывался на допрос в мае этого года, однако ни разу не явился. По мнению следствия, Войцеховский спланировал побег за границу, используя документы, которые дают ему право постоянного проживания в Польше.

По данным пограничников, он на свой день рождения, 7 марта этого года, пересек пункт пропуска "Рава-Русская".

25 мая он был объявлен в розыск. 27 мая следователи получили разрешение суда на задержание Войцеховского с целью приведения его в суд для рассмотрения ходатайства о заключении его под стражу.

28 сентября Войцеховский постановлением следователя был объявлен в международный розыск. В тот же день следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако, суд отказал, ссылаясь на то, что в ходатайстве отсутствуют сведения о международном розыске Войцеховского, в частности, соответствующее направление постановления следователя. Кроме того, суду не предоставлено информацию о пересечении или непересечении границы Войцеховским в период с 15.05.2020 до 28.09.2020.

Напоминаем:

По данным следствия, начиная с 2004-2005 годов Войцеховский создал более 60 предприятий, которые объединил в одну группу компаний "Укогруп".

Войцеховский через указанные фирмы организовал самовольное строительство жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на самозахваченных участках в Киеве, подделывая документы.

Речь идет о ЖК "Схидна Брама" по ул. Светлая, 3; ЖК "Синеозерый" на пересечении пр. Гонгадзе и пр. Правды; ЖК "Жемчужина Троещины" по ул. М. Закревского, 42-А; ЖК "Олимпийская деревня" ("Панорамный городок", "Панорамный") по ул. Ракетной, 24; ЖК "Совские Пруды" по ул. Кировоградской, 70; ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40 и др.

В частности, в результате незаконного сноса здания на ул. Петропавловской, 40 для незаконной застройки ЖК Минэнергетики получило ущерб на 2,64 млн грн.

Некоторые другие участники группы, организованной Войцеховским, уже осуждены.

Так, два исполнителя были приговорены к 5 годам условно Деснянским районным судом Киева в 2017 году, еще один - Деснянским районным судом Киева к 1,5 годам лишения свободы в 2018 году.



