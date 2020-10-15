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Европейские рынки акций упали на новостях о коронавирусе

Четверг, 15 октября 2020, 19:50
 

Рынки акций стран Европы сильно снизились на торгах 15 октября на новостях о новых рекордах распространения коронавируса и ограничительных мерах в крупнейших экономиках ЕС.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Распродажа бумаг охватила все фондовые биржи, уронив сводный индекс EuroStoxx 50 на 2,8%. Немецкий DAX рухнул на 2,95%, британский FTSE100 - на 2%. Падение в Италии превышает 3% по индексу FTSE MIB.

Напомним, что в Европе предпринимаются существенные ограничения, в Париже вводится комендантский час, а Лондон переходит на повышенный уровень ограничений. Все это сулит значительный удар по экономической активности в четвертом квартале, говорят эксперты.

Напоминаем:

Экономика 19-ти стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1% в поквартальном выражении.

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Экономическая правда

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фондовый рынок акции Европа коронавирус

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