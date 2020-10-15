Сбербанк России отказался от докапитализации украинской "дочки" на 4,3 миллиарда

Сбербанк России 7 октября решил отказаться от запланированной эмиссии украинского дочернего Сбербанка на 4,3 млрд акций, которую планировал провести за счет дополнительных взносов на эту сумму.

Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, отозванное решение о выпуске акций банк принял 26 июня 2020 года.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года Сбербанк по размеру общих активов (65,904 млрд грн) занимал 9-е место среди 75 действовавших в Украине банков.