Экс-глава АМКУ Терентьев может войти в набсовет "Укрэксимбанка"
Бывшего главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева номинировали в наблюдательный совет "Укрэксимбанка" от Верховной Рады.
Такое решение принял финансовый комитет Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что решение поддержал 21 член комитета.
Говоря о своей работе на посту главы АМКУ в 2015-2020 годах, Терентьев сказал, что комитет "сделал скачок вперед".
Напомним:
С апреля 2012 года Терентьев работал в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на должности заместителя генерального юрисконсульта предприятия, а в 2015 году был назначен главой АМКУ.
3 июля 2020 года Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
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