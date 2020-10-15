Экс-глава АМКУ Терентьев может войти в набсовет "Укрэксимбанка"

Бывшего главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева номинировали в наблюдательный совет "Укрэксимбанка" от Верховной Рады.

Такое решение принял финансовый комитет Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что решение поддержал 21 член комитета.

Говоря о своей работе на посту главы АМКУ в 2015-2020 годах, Терентьев сказал, что комитет "сделал скачок вперед".

Напомним:

С апреля 2012 года Терентьев работал в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на должности заместителя генерального юрисконсульта предприятия, а в 2015 году был назначен главой АМКУ.

3 июля 2020 года Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.