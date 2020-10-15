"Идея Банк" оштрафовали на 4 миллиона из-за рекламы кредитов "под 0%"

Антимонопольный комитет оштрафовал "Идея Банк" на 4 миллиона гривен из-за того что банк "забыл" указать дополнительные сведения о кредите и реальную ставку во время рекламной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Антимонопольщики" установили, что банк на постоянной основе распространял рекламу своих акционных предложений "Идеальная 30" ежедневно идеальный кредит под полный 0% "и "Черная пятница цены пополам -50% распродажа кредитов".

"Соответствующая рекламная информация при проверке оказалась далекой от реальности. Ведь процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых. Более того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг обязательный страховой взнос", - заявляют в АМКУ.

Также отмечается, что банк в рекламе "забыл" указать максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок, на который выдается кредит.

В АМКУ заявляют, что эта информация является обязательной для обнародования, и она могла в значительной степени повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит.

Это подтвердил и опрос потенциальных потребителей банковских услуг, а также банков-конкурентов.

Банки-конкуренты отметили, что финучреждения обязаны в информации о кредитах указывать все расходы на получение кредита и дальнейшие расходы на его возвращение включая начисленными процентами и комиссиями.