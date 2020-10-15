Украинцы стали втрое активнее интересоваться удаленной работой

Вакансий удаленной работы стало на 22% больше, а украинцы интересуются ею втрое активнее - на одно объявление откликаются в среднем 13 человек (на "классическую" занятость отзываются менее чем 5).

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Со второго по третий квартал 2020 (с апреля-июня по июль-сентябрь), количество вакансий для офисной работы выросло на 32% — показала аналитика OLX Работа, чья база насчитывает более 43 тыс. актуальных предложений по трудоустройству. Вакансий для "удаленки" стало на 22% больше. При этом соискатели интересуются ею в 3 раза активнее — на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. Для "классической" занятости этот показатель равен чуть меньше 5.

К тому же, для желающих работать удаленно в июле-сентябре зарплаты были на 9% выше — в среднем 12 000 грн в месяц. В предыдущем квартале работодатели предлагали даже чуть больше — около 12 500 грн. А средний оклад при офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.

Самые активные при поиске работы по-прежнему студенты и молодые люди на старте карьеры — на одно предложение трудоустроиться удаленно откликается в среднем 21 соискатель. К слову, чаще всего работодатели ищут именно молодежь — в третьем квартале они активизировались и стали охотнее размещать вакансии для начинающих сотрудников. Объявлений было 1,8 тыс., что на 24% больше, чем в апреле-июне. Уровень дохода молодежи не изменился — им готовы платить те же 12 500 грн.

На втором месте по количеству вакансий для работы на дому — сфера торговли и продаж, 1,2 тыс. объявлений в третьем квартале. Во втором предложений было на 34% меньше – 900. При этом каждой вакансией интересовались в среднем 13 соискателей. Работодатели озвучивали зарплату в размере 11 500 грн.

Сфера маркетинга и рекламы также продолжает развиваться в режиме "удаленки" — с июля по сентябрь здесь разместили 630 вакансий — на 12% больше, чем во втором квартале 2020. Выросли и зарплаты — на 5%, сейчас работодатели готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц. Отрасль весьма привлекательна для соискателей — на одно предложение откликались в среднем 20 человек.

Возможность найти удаленную работу есть и в транспортно-логистической сфере — например, диспетчером. В этой категории оклады повысили на 7%, или 1 000 грн — в июле-сентябре можно было получать в среднем 16 000 грн в месяц. Количество вакансий выросло на 58% — до 330 за квартал.

Пятерку самых популярных среди работодателей сфер для удаленной занятости закрывает IT и телекоммуникации. В третьем квартале здесь разместили 230 вакансий, на каждую откликнулось в среднем 15 соискателей. За работу в мире диджитала готовы платить около 16 800 грн в месяц — столько же, как и в апреле-июне.

По данным аналитики OLX Работа, чаще всего на "удаленку" ищут офис-менеджеров — за третий квартал желающие получить должность могли выбрать место работы среди 600 вакансий. Платить им готовы в среднем 11 500 грн. На втором месте менеджер Instagram-страницы — 370 предложений за июль-август 2020. Сейчас им обещают 18 000 грн — на 20% больше, чем во втором квартале.

Трудиться удаленно приглашают менеджеров по продажам, которые могут получать 12 500 грн в месяц. В третьем квартале для них было 360 вакансий. Обустроить рабочее место дома могут и операторы call-центра, выбрав привлекательное предложение среди 300 вариантов. Зарплаты у этих сотрудников выросли ни много ни мало на 67% — если во втором квартале им обещали 7 500 грн, то в третьем уже 12 500 грн.

Топ-5 удаленных вакансий закрывают администраторы, которым готовы были платить в среднем 15 000 грн в месяц — на 7% больше, чем в апреле-июне. За 3 месяца работодатели разместили почти 290 предложений.