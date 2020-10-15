В МВФ оценили мировые убытки от коронакризиса в 30 миллионов долларов

В МВФ заявили, что ориентировочные убытки для глобальной экономики от пандемии коронавируса могут достичь 28 трлн долларов в виде утраченного ВВП в течение следующих 5 лет.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на ежегодной встрече с Всемирным банком, передает FinClub.

"В течение следующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 трлн долларов потерянного валового внутреннего продукта", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, за 9 месяцев резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом.

"Мы ожидаем падения показателей экономического роста до минус 4,4% в этом году. Несмотря на то, что в наших прогнозах есть огромная доля неопределенности, мы все же предполагаем частичное и неравномерное восстановление в 2021 году", - добавила она.

В МВФ также ожидают глобального экономического роста в 2021 году на уровне 5,2%.

"У нас, как раньше, имеются значительные ресурсы в нашей кредитного потенциала в 1 трлн долларов, чтобы поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы остановили выплату долгов для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 млрд долларов для кредитования на беспроцентной основе" , - отметила Георгиева.

Напомним:

Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.