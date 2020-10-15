У Google Play Store новый рекорд установок приложений, но Apple все равно заработала больше

В прошлом квартале в Google Play зафиксировано 28,3 млрд установок приложений, что является новым рекордом. Для App Store это число втрое меньше.

Об этом сообщается в отчете Sensor Tower, передает ITC.



Результаты Google на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В App Store за аналогичный период (8,2 млрд) - на каждую установку на iOS приходится три установки на Android.

За первые девять месяцев этого года суммарное число установок в Google Play составляет 80,6 млрд против 26,6 млрд у App Store.

Самой популярной категорией в каталоге Google Play являются "Игры" — 13,49% от общего числа установок. Следом идут категории "Образование" и "Бизнес" с долями 9,11% и 6,95%.

Также в отчете говорится, что Google Play продолжает с большим отрывом лидировать по размеру каталога — более 2,7 млн приложений против 1,82 млн у App Store.

В минувшем квартале число приложений в Google Play выросло на 5,85% в квартальном выражении, тогда как каталог App Store сократился на 1,2%. Для сравнения, в Windows Store и Amazon Store насчитывается 669 тыс. и 450 тыс. приложений.

Если же говорить о покупках, по данным Statista, в App Store за квартал было потрачено 19 млрд долларов, а в Play Store почти вдвое меньше — 10,3 млрд долларов.