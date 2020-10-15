Wizz Air отменяет более 20 рейсов из городов Украины на ноябрь
Венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.
Об этом сообщает Lowcostavia со ссылкой на данные системы бронирования перевозчика.
В частности, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.
При этом, из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.
Перечень рейсов Wizz Air, отмененных в ноябре:
- Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря
- Киев - Таллинн отменен до 4 декабря
- Киев - Ларнака отменен до 6 декабря
- Киев - Рига отменен до 5 декабря
- Киев - Катовице отменен до 6 декабря
- Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря
- Киев - Братислава отменен до 6 декабря
- Киев - Будапешт отменен до 10 ноября
- Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря
- Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря
- Львов - Таллин отменен до 5 декабря
- Львов - Братислава отменен до 5 декабря
- Харьков - Милан отменен до 19 декабря
- Харьков - Вена отменен до 4 декабря
- Харьков - Берлин отменен до 4 декабря
- Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря
- Одесса - Берлин отменен до 4 декабря
- Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
- Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря
- Одесса - Катовице отменен до 4 декабря
- Одесса - Братислава отменен до 6 декабря
- Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря
- Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря
- Запорожье - Краков отменен до 6 декабря
"Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты Wizz Air могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления, которая будет за 14 дней до или максимум через 60 дней после запланированной даты рейса.
Также можно запросить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после загрузки запроса и будет доступна в течение двух лет.
Вместо кредита WIZZ можно подать запрос на возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.
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