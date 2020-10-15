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Wizz Air отменяет более 20 рейсов из городов Украины на ноябрь

Четверг, 15 октября 2020, 11:56
 

Венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.

Об этом сообщает Lowcostavia со ссылкой на данные системы бронирования перевозчика.

В частности, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.

При этом, из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.

Перечень рейсов Wizz Air, отмененных в ноябре:

  • Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря
  • Киев - Таллинн отменен до 4 декабря
  • Киев - Ларнака отменен до 6 декабря
  • Киев - Рига отменен до 5 декабря
  • Киев - Катовице отменен до 6 декабря
  • Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря
  • Киев - Братислава отменен до 6 декабря
  • Киев - Будапешт отменен до 10 ноября
  • Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря
  • Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря
  • Львов - Таллин отменен до 5 декабря
  • Львов - Братислава отменен до 5 декабря
  • Харьков - Милан отменен до 19 декабря
  • Харьков - Вена отменен до 4 декабря
  • Харьков - Берлин отменен до 4 декабря
  • Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря
  • Одесса - Берлин отменен до 4 декабря
  • Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
  • Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря
  • Одесса - Катовице отменен до 4 декабря
  • Одесса - Братислава отменен до 6 декабря
  • Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря
  • Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря
  • Запорожье - Краков отменен до 6 декабря

"Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты Wizz Air могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления, которая будет за 14 дней до или максимум через 60 дней после запланированной даты рейса.

Также можно запросить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после загрузки запроса и будет доступна в течение двух лет.

Вместо кредита WIZZ можно подать запрос на возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.

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авиа Wizz Air

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