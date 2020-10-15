Официальный курс: гривня подешевела к доллару и евро
Четверг, 15 октября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 октября на уровне 28,31 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,39 грн (на 13 октября - 33,28 гривни).
Напомним:
13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.
13 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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