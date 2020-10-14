В этом году Украина произведет меньше картофеля и овощей

Валовое производство картофеля в 2020 году ожидается на уровне 20 млн тонн, овощей - на уровне 9 млн тонн против 20,3 млн тонн и 9,7 млн тонн соответственно в 2019 году (данные Государственной службы статистики).

Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий, передает Интерфакс-Украина.

На рассмотрение Кабинета министров направлено две концепции Минэкономики: концепцию программы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 годы и концепцию развития овощеводства до 2025 года, которые впоследствии будут вынесены на заседание правительства.

Также в ходе встречи рабочей группы по развитию картофелеводства и овощеводства во вторник обсуждалась возможность внедрения пилотного проекта по орошению на полевых посадках картофеля на Черниговщине.

"В 2021 году предусматривается введение государственной финансовой поддержки на установку систем капельного орошения и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ. Также будет введена отдельная программа по поддержке отрасли картофелеводства в Украине", - написал Высоцкий.