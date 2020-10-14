Кличко просит Раду пересчитать тариф на газ

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент по принятию законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции сообщает пресс служба мэра.

"Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населени", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины, благодаря которой киевляне сэкономили 1,5 миллиарда гривен.

Аналогичного решения, которое бы касалось этого отопительного сезона, правительство не приняло.

"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. - Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м ", - отметил Кличко.